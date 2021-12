Trentalange sulle interviste agli arbitri: “Ci stiamo lavorando”

Trentalange, presidente dell'AIA, ha parlato della possibilità che i fischietti parlino delle partite dirette. Ecco le sue dichiarazioni.

In occasione dei premi USSI a Torino, ha parlato Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, affrontando vari temi. Uno di quelli caldi da sempre e costantemente riguarda gli arbitri, che spesso sono al centro di polemiche e tutti vorrebbero sentirli parlare. Finora non è mai stato possibile e al momento è ancora così. Tuttavia, in futuro le cose potrebbero cambiare. Trentalange, infatti, si è detto possibilista sulle interviste degli arbitri al termine dei match. Così potrebbero spiegare le loro decisioni. Ecco tutte le dichiarazioni di Trentalange: "Ci stiamo lavorando, è un progetto che può prendere piede ma prima devono imparare a comunicare".