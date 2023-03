Tottenham, ora è ufficiale: risoluzione consensuale con Conte

"Possiamo annunciare che l'allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione di Antonio nel Club. Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro". Così recita il comunicato del Tottenham , squadra che lo stesso Conte aveva riportato in Champions League , la scorsa stagione, dopo una rimonta sancita dal quarto posto finale.

L'ex tecnico bianconero lascia gli Spurs con un record tutto sommato positivo: in 16 mesi, infatti, Conte ha portato il Tottenham a 41 vittorie, 12 pareggi e 23 sconfitte in 76 partite, con un bilancio di 136 goal fatti ed 85 subiti.