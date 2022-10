Torino-Milan, Cesari: “Manca un rigore ai rossoneri per fallo di mano”

Secondo l'arbitro Cesari ieri sera in Torino-Milan non è stato assegnato un rigore al Diavolo per un tocco con la mano. Le sue parole.

Ieri è arrivata una brutta sconfitta per i rossoneri in Torino-Milan, frutto di un'altrettanto brutta prestazione, anche se secondo Graziano Cesari mancherebbe un rigore alla squadra di Stefano Pioli, che avrebbe potuto cambiare le cose. I giocatori del Milan hanno protestato subito, ma il VAR ha deciso di non richiamare l'arbitro nonostante il tocco col braccio fosse evidente. Ecco, dunque, le parole di Cesari a Mediaset nel dopo gara; "C'è un punizione per il Milan e Rebic calcia, in barriera il suo tiro viene deviato da Adopo, ma il pallone impatta sul braccio destro del giocatore del Torino che allarga il braccio e tocca il pallone". Intanto Pioli ha parlato dopo il rinnovo, le sue parole >>>