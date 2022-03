Torino-Inter, VARgogna: rigore clamoroso negato ai granata

Episodio assolutamente non accettabile quello successo in Torino-Inter poco fa. Rigore netto negato alla squadra di casa. Inspiegabile.

Ennesimo episodio a favore dei nerazzurri in Torino-Inter di questa sera. Poco fa è successo qualcosa che non è accettabile e spiegabile razionalmente in epoca VAR. Sul finire del primo tempo, con i padroni di casa già in vantaggio di un gol, Andrea Belotti, capitano granata classe 1993, viene colpito pienamente sul piede da Andrea Ranocchia, capitano interista classe 1988. L'arbitro, Marco Guida, è lì a pochi passi e lascia proseguire, non accorgendosi (a quanto pare) di nulla. Può succedere. Ciò che non può e non deve succedere è che il VAR, ovvero Davide Massa, non intervenga. Un rigore netto e clamoroso. Chiaro, limpido, così come ha detto anche Luca Marelli in collegamento su DAZN in diretta: "Per me questo è rigore". Questo è solo l'ultimo, ennesimo, episodio a favore della squadra nerazzurra in questa stagione. Che siano in partite proprie o a sfavorire le dirette avversarie, Milan su tutte. Come quando per esempio due settimane fa, proprio Guida al VAR, non è intervenuto per un gol di mano contro i rossoneri.