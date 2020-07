Torino-Giampaolo c’è l’accordo: l’ex Milan ha incontrato Vagnati

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riportato questa mattina da Sportitalia, Marco Giampaolo ha trovato l’accordo col Torino per la prossima stagione. L’ex allenatore del Milan ha incontrato nei giorni scorsi il Ds del club granata Vagnati e nei prossimi giorni parlerà anche con Urbano Cairo. Futuro segnato, dunque, per Moreno Longo che ha salvato il Torino ma non ha certamente fatto risultati eccellenti per meritarsi una conferma. Il Milan risparmierà, dunque, i 2 milioni di ingaggio che Giampaolo avrebbe dovuto percepire, da contratto, la prossima stagione.

