Torino-Cagliari 2-3, terza sconfitta consecutiva per Giampaolo

Zero punti in classifica per il Torino

ULTIME NOTIZIE TORINO NEWS – Sono appena terminati i match delle 15, validi per la 4^ giornata di Serie A. Oltre al pareggio per 2-2 tra Spezia e Fiorentina, è andata in scena Torino-Cagliari. I granata, allenati da Marco Giampaolo, hanno subito la terza sconfitta consecutiva, perdendo per 3-2. Ancora zero punti in classifica per l’ex allenatore del Milan, che conferma le difficoltà avute in rossonero all’inizio della scorsa stagione. E’ opportuno ricordare che il ‘Toro’ deve ancora recuperare la partita contro il Genoa rinviata causa Covid.

