Tonali sempre più una certezza: incarna il ‘milanismo’ alla perfezione

Sandro Tonali è diventato una vera e propria certezza: il centrocampista classe 2000 incarna alla perfezione il 'milanismo'

Se nella passata stagione Franck Kessié è stato fondamentale per il Milan, quest'anno è Sandro Tonali ad essere salito in cattedra. Dopo un anno di ambientamento, soffrendo anche il salto dal Brescia a quella allenata da Stefano Pioli, il Diavolo adesso non può più fare a meno del classe 2000. Tifoso del Milan, Tonali per continuare la sua avventura in rossonero ha anche avuto l'umiltà di ridursi lo stipendio. Gesto apprezzatissimo dal popolo rossonero che ora ha nel numero 8 un vero e proprio idolo.