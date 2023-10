Caso Tonali, dall’Inghilterra: “Newcastle pronto a considerare azioni legali”

Come riportato dal sito dailymail.co.uk il Newcastle potrebbe considerare qualsiasi azione legale per quanto riguarda il caso di Tonali

Continua il caso scommesse e in particolare anche il caso di Tonali . Come riportato dal sito dailymail.co.uk il Newcastle potrebbe considerare qualsiasi azione legale per quanto riguarda il caso di Tonali . Un'opzione da determinare, si legge, è se il Milan fosse a conoscenza delle investigazioni su Tonali al momento della trattativa di calciomercato che ha portato il centrocampista italiano al Newcastle. La società, comunque, si è schierata con il calciatore con il seguente comunicato ufficiale.

(fonte:nufc.com) - Il Newcastle United può confermare che Sandro Tonali è oggetto di indagine da parte della Procura italiana e della Federcalcio italiana (FIGC) in relazione ad attività di scommesse illegali. Sandro è pienamente impegnato nelle indagini e continuerà a collaborare con tutte le autorità competenti. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Ouédraogo, tanta concorrenza. Ecco il piano