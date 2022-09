Tonali, sospiro di sollievo Milan: Sandro ci sarà contro l’Empoli / News

Ottime notizie per il Milan, che recupera uno dei suoi infortunati. Sandro Tonali ci sarà contro l'Empoli dopo i problemi accusati in Nazionale

Una sosta da incubo per il Milan, che ha dovuto fare la conta degli infortuni di diversi titolari. Mike Maignan e Theo Hernández in primis, che hanno accusato problemi muscolari di discreta entità: il portiere dovrà stare fuori per almeno un mese, il terzino invece punta al recupero per la partita contro la Juventus. Arrivano però ottime notizie per quanto riguarda Sandro Tonali, risparmiato dal CT Roberto Mancini per la partita contro l'Inghilterra viste alcune noie muscolari che si trascinava da alcune settimane.