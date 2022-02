Tonali è il simbolo del Milan: Sandro può diventare il capitano

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Sandro Tonali, centrocampista del Milan. Il centrocampista ha tutto per diventare il capitano

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Sandro Tonali. La rosea spiega come il centrocampista del Milan possa diventare in futuro il capitano della squadra. I rossoneri hanno bisogno di una guida stabile e di un giocatore che resti a lungo: l'ex Brescia ha tutti i requisiti per diventare l'uomo simbolo di questa squadra, che cresce anno dopo anno.