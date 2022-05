Tonali ha vinto due scudetti: il Milan ora è tutto suo

Sandro Tonali è riuscito nell'impresa di prendersi il Milan in praticamente due stagioni. Il centrocampista è diventato indispensabile

Salvatore Cantone

Sandro Tonali ha vinto due scudetti. No, non abbiamo sbagliato a contare. Quello che ha fatto Sandro in questa stagione è stato straordinario, ma è giusto sottolineare un altro aspetto fondamentale. Il centrocampista ha davvero scommesso su se stesso. Dopo una prima stagione in chiaroscuro, pur di rimanere al Milan, ha deciso di tagliarsi lo stipendio, convinto delle sue qualità e convinto di poter far cambiare idea a tutti.

"Alla fine ricordo la telefonata di Paolo Maldini che mi dice: 'Tranquillo, sei per la seconda volta un nuovo giocatore del Milan'. Lì ho messo il punto e sono ripartito. Arrivava dopo settimane di trattative, non un giorno o due: ringrazio i miei agenti (Giuseppe Riso e Marianna Mecacci, ndr.) per aver fatto tutto il possibile per realizzare il mio desiderio, per me hanno fatto davvero tantissimo. E grazie anche a Massimo Cellino per essere stato di parola: ha detto che voleva solo la mia felicità, e la mia felicità era qui".

Le parole di Tonali alla Gazzetta dello Sport descrivono bene la situazione. Tonali si è giocato il suo sogno, che si è conquistato con le unghie e con i denti. Dopo la prima stagione negativa, fallire anche questa sarebbe stato molto pericoloso. Si sarebbero espressi dei giudizi del tipo: "Tonali è da Milan? Sente la pressione per giocare nella squadra che ama sin da bambino?" E tanto altro. L'ex Brescia ha cambiato il corso della storia, dimostrando che tutto può accadere se uno ci crede veramente.

Tonali, insieme a Rafael Leao, è stato uno dei migliori della stagione rossonera. Quantità, qualità e gol. La rete scudetto per tanti è stata probabilmente quella all'ultimo secondo contro la Lazio, ma non dimentichiamoci anche la doppietta di Verona. Ora è giusto godersi il trionfo, ma per Sandro è solo inizio: ci sono ancora tanti traguardi e obiettivi da raggiungere. La storia d'amore tra Tonali e il Diavolo è solo ai primi capitoli. Milan, pronto il regalo Scudetto per Pioli: le ultime news di mercato >>>

