Tonali, cambio d’agente in vista: pronto il passaggio nella scuderia di Riso

Secondo quanto riferisce il giornalista Nicolò Schira Sandro Tonali è pronto a cambiare agente: passerà nella scuderia di Beppe Riso

Cambio di 'casacca' in vista per Sandro Tonali, protagonista di un super avvio di stagione con la maglia del Milan e della Nazionale Under 21. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira su Twitter, il classe 2000 sarebbe in procinto di affidare i suoi interessi al procuratore Beppe Riso. Ricordiamo che quello attuale è Beppe Bozzo. Ecco le top news di oggi sul Milan.