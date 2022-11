Tomori, arriva la proposta indecente: opinionista al Mondiale su ‘Stripchat’

Escluso dai convocati di Southgate per il Mondiale in Qatar, Fikayo Tomori ha ricevuto una proposta indecente dal sito hard 'Stripchat'

Enrico Ianuario

Fikayo Tomori non è stato inserito nella lista dei convocati di Southgate per il Mondiale che avrà luogo tra un paio di giorni in Qatar. Una delusione enorme per il difensore del Milan, il quale si aspettava una chiamata da parte del CT inglese in quanto è ormai diventato uno dei perni fondamentali della squadra allenata da Stefano Pioli. La delusione rimane, ma le opportunità quelle non mancano.

Secondo quanto riporta 'gazzetta.it', Fikayo Tomori ha ricevuto una proposta... indecente. Si, perché il difensore inglese è stato contattato da 'Stripchat', portale a luci rosse che ha proposto all'ex Chelsea di diventare opinionista del Mondiale. "Potrai guardare le 64 partite, premiare l’Mvp e commentare ogni episodio come una sorta di ospite speciale. Oltretutto avrai gettoni illimitati per interagire con le nostre ragazze. Prenditi del tempo per considerare la nostra proposta", questa la proposta di 'Stripchat'. Sembra palese, però, che lo stesso Tomori rifiuterà.

'Stripchat', però, non è nuovo a proposte del genere. Come riporta la 'rosea', infatti, il sito aveva offerto ben 200 milioni all'Everton per acquisire il nome dello stadio in esclusiva, ma non ha mai ricevuto una risposta da parte dei 'Toffees'.