Tomori, il difensore oggi ha svolto tutto l’allenamento in gruppo | PM News

Stando a quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', oggi Fikayo Tomori ha svolto l'intero allenamento con il resto del gruppo

Buone, anzi buonissime notizie in vista del derby di sabato pomeriggio contro l'Inter. Dopo essere stato operato lo scorso 14 gennaio al menisco mediale del ginocchio sinistro, da un paio di giorni Fikayo Tomori ha ripreso ad allenarsi. Prima il lavoro di riabilitazione in palestra e da due giorni ha anche svolto allenamento in campo. Se ieri l'ex Chelsea aveva preso parzialmente parte al lavoro con il resto della squadra, oggi - stando a quanto appreso dalla nostra redazione - Tomori ha svolto tutto l'allenamento insieme al gruppo. Una grande notizia per Stefano Pioli che, adesso, potrà nuovamente contare sul classe '97 per la sfida contro i nerazzurri, gara in programma sabato pomeriggio alle 18. Esclusiva Chiarugi: "Derby decisivo per il Milan. Scudetto? La società è stata chiara"