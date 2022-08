TimVision, la nuova offerta per vedere tutto il calcio

Dopo circa due mesi di promozione a prezzi bassissimi, adesso TimVision ha rivisto la propria offerta per vedere il calcio in rete. Resta ovviamente ancora vantaggiosissima, ma meno rispetto a prima. Il campionato sta per iniziare e quindi adesso ci saranno gli ultimi abbonamenti per chi ancora non si è deciso. Come noto, tutto il campionato sarà visibile solo su DAZN, che ha svelato il nuovo listino: 29,99€ al mese per la visione su un dispositivo e 39,99€ per la visione su due dispositivi in contemporanea. Offerta diversa per chi sceglie di attivarla con TIM invece.