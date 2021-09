Theo Hernandez, un gol e un assist da subentrato ma c’è un predecessore

Theo Hernandez ha fornito un assist e segnato un gol da subentrato in Milan-Venezia: prima di lui, solo un ex rossonero è riuscito nell'impresa

Theo Hernandez è stato autore di una grande gara durante Milan-Venezia. Sono bastati solamente trenta minuti al terzino francese per cambiare il corso del match e per aggiudicarsi l'mvp. Entrato al 60esimo minuto al posto di Ballo-Touré, l'ex Real Madrid ha fornito l'assist del momentaneo 1-0 di Brahim Diaz, oltre ad aver segnato il definitivo 2-0. Secondo quanto riporta acmilan.com, Prima di Theo Hernandez, l'ultimo giocatore del Milan capace di servire un assist e segnare in match di Serie A da subentrato è stato Maxi López, nel febbraio 2012 contro l'Udinese. Milan, ecco le top news di oggi: Giroud torna ad allenarsi in gruppo.