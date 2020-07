Theo Hernandez, il difensore con più dribbling riusciti: i numeri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Che Theo Hernandez sia un terzino dalle innati doti offensive non è certo un mistero. I numeri non mentono mai e non possono far altro che evidenziare tale attitudine. Il francese, infatti, è il difensore che vanta il maggior numero di dribbling riusciti in tutta la Serie A (55). Di sicuro c’è da migliorare la fase difensiva, ma ci sarà tempo per limare questo difetto: intanto il Milan se lo gode.

