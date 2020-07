Theo Hernandez, 5 gol fuori casa: solo un difensore come lui in Europa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In questi mesi è arrivata una pioggia di elogi per Theo Hernandez, probabilmente il migliore acquisto del Milan per impatto e prestazioni. Il laterale francese ha stupito con le sue progressioni, che gli hanno permesso di segnare 6 gol in campionato: di questi, ben 5 sono stati segnati in trasferta. Numeri che gli hanno garantito il primato europeo come difensore più prolifico fuori casa insieme a Sergio Ramos, anche lui autore dello stesso numero di reti.

