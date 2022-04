Tevez: “Grazie mille al Milan per avermi ospitato” (FOTO)

Carlitos Tevez, ex attaccante della Juventus, ha visitato nella giornata di ieri Milanello. L'argentino ha voluto ringraziare il Milan così

Carlitos Tevez e il Milan. Due strade molto vicine che non si sono mai incrociate. Come dimenticare la foto con Adriano Galliani - ex amministratore delegato rossonero - ma alla fine l'argentino rimase al Manchester City per poi trasferirsi alla Juventus. In ogni caso tutto questo è ormai passato e Tevez ieri ha visitato il centro sportivo di Milanello, parlando e abbracciando Paolo Maldini e Stefano Pioli. L'argentino, dopo aver passato una bella giornata nel centro sportivo, ha scritto il seguente messaggio su Instagram: "Grazie mille al Milan per avermi ospitato e per l'amore!! Rispetto reciproco".