“Terrone di M”, le ‘scuse’ del Team Manager dell’Atalanta: che poi controbatte

ULTIME NOTIZIE NEWS ATALANTA – Come sia possibile che nel 2020, in Italia, tra italiani, ci sia ancora del razzismo territoriale, è un mistero. E se vogliamo, anche una vergogna.

Il team manager dell’Atalanta, tale Mirco Moiolo, non ha resistito alla provocazione di un tifoso del Napoli che diceva “ve la giocate stavolta contro la Juve, o gliela regalate come al solito?”. Anziché rispondere in mille altri modi, o non rispondere affatto come le persone intelligenti fanno, ha pensato bene di insultarlo. E non lo ha insultato con un’espressione classica, non lo ha nemmeno mandato a “fan***o” come avrebbe anche potuto fare. Ma con “terrone di me**a“.

Alla Gazzetta dello Sport il team manager dell’Atalanta si è “scusato”, diciamo, tramite La Gazzetta dello Sport: “Mi scuso per l’espressione usata nei confronti di questo pseudo tifoso. Mi scuso per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che, evidentemente, aveva preparato la provocazione. Non mi sto giustificando, sono consapevole di aver sbagliato, anche nei confronti dell’Atalanta”.

