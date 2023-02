Terremoto Turchia, Atsu trovato morto sotto le macerie a Hatay

Non ce l'ha fatta Christian Atsu , classe 1992 , attaccante ghanese dell' Hatayspor , ex anche della Nazionale delle 'Black Stars', che risultava disperso dopo il terremoto che, lo scorso 6 febbraio , ha devastato la Turchia e la Siria . Il giocatore, infatti, da stamattina risulta essere tra le vittime del sisma. Il suo corpo è stato ritrovato sotto le macerie della sua abitazione turca a Hatay .

Murat Uzun Mehmet , agente del calciatore, ha confermato tutto in una nota all'agenzia di stampa locale 'Demiroren'. "Il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie. Al momento stanno estraendo anche i suoi effetti personali. È stato trovato anche il suo telefono". Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia, poi purtroppo smentita, che Atsu fosse stato estratto vivo dalle macerie, ma così non è stato.

"Non ti dimenticheremo, Atsu. La pace sia con te, bella persona. Non ci sono parole per descrivere la nostra tristezza. Riposa in pace", ha commentato l'Hatayspor in una nota pubblicata sull'account 'Twitter' ufficiale del club turco, ultima squadra ad aver messo sotto contratto l'ex calciatore anche di Rio Ave, Porto, Chelsea, Vitesse, Everton, Bournemouth, Málaga, Newcastle e Al-Ra'ed.