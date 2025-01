Tennis, Sinner si ripete: vince gli Australian Open per la seconda volta

Jannik Sinner si ripete e vince per la seconda volta consecutiva gli Australian Open nella finale contro Alexander Zverev

Jannik Sinner si ripete ed entra nella storia del tennis azzurro. Il campione italiano, sul cemento della Rod Laver Arena, ha conquistato per la seconda volta consecutiva gli Australian Open. L’azzurro ha battuto per 6-3 7-6 6-3 il tedesco Alexander Zverev e si conferma così inavvicinabile nella classifica ATP, ma soprattutto diventando il primo italiano a vincere tre Slam in carriera.