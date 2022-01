Tennis – Dall’Inghilterra: “Djokovic arrestato a Melbourne”. Ma …

Novak Djokovic, campione di tennis, numero 1 della classifica ATP e tifoso del Milan, sarebbe stato tratto in arresto in Australia. Le ultime

Daniele Triolo

Fa molto discutere il caso di Novak Djokovic, campione di tennis, numero uno della classifica ATP, che, in questi giorni, è stato 'bloccato' in Australia poiché non vaccinato contro il CoVid. Come noto, infatti, l'Australia è uno dei Paesi al Mondo che applica il maggior numero di restrizioni contro la pandemia e, pertanto, non ha fatto eccezioni neanche con il fuoriclasse serbo.

Djokovic, inizialmente ammesso sul suolo australiano poiché aveva dichiarato di aver ricevuto un'esenzione medica, è stato fermato e, ad oggi, è ancora in dubbio la sua presenza agli Australian Open. Ma non è tutto. Stamattina, infatti, fonti dalla Serbia nonché il 'Daily Telegraph', in Inghilterra, avevano annunciato il suo arresto.

Fonti, invece, vicine al Governo australiano hanno fatto sapere come Djokovic non sia stato arrestato. Teoria, questa, avallata anche dagli organizzatori degli Australian Open. Nel frattempo, è arrivata una sentenza del Giudice che, di fatto, annulla il provvedimento di espulsione del fuoriclasse della racchetta da Melbourne. Per capire, ora, cosa dovrà fare Djokovic, si aspetta la decisione del Ministro dell'Immigrazione.