Tassotti: “Il Milan non ha mai vinto l’Europa League? C’è un motivo”

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha contattato Mauro Tassotti, che parlato dell’esordio di questa sera della squadra rossonera in Europa League.

Le parole di Tassotti

“Vero, il Milan non ha mai vinto questa competizione, ma non è che abbia avuto tante occasioni per vincerla. L’Europa League non è esattamente il palcoscenico al quale il Milan era abituato ma le squadre che non l’hanno affrontata nel modo giusto si sono pentite a stagione in corso. Vincendola ti porti a casa un trofeo e un posto in Champions. Va affrontata seriamente e il Milan lo farà”.

