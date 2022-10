Tarantino, l’eroe di Assago ubriacato da Van Basten in un Napoli-Milan

Il tragico evento andato in scena al centro commerciale di Assago ha sconvolto tutti. Come noto, un uomo ha follemente seminato il panico accoltellando chiunque gli venisse davanti, uccidendo purtroppo un cassiere di 46 anni e ferendone altre cinque, tra cui il difensore del Monza Pablo Marì. Attimi di terrore terminati grazie a Massimo Tarantino, ex calciatore del Napoli, che ha avuto la lucidità di disarmare l'uomo, allontanando il coltello dalle sue mani. "Non ho fatto niente, non sono un eroe", ha detto Tarantino con un'umiltà fuori dal comune.