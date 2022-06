Tanti auguri ad Ancelotti: oggi festeggia il suo 63° compleanno

Nato a Reggiolo (RE) il 10 giugno 1959 , oggi Carlo Ancelotti , ex giocatore ed ex allenatore del Milan , festeggia il suo 63° compleanno . Lo fa da vincente assoluto: ha infatti conquistato, nella stagione appena conclusa, il titolo di campione della Liga e la Champions League come tecnico del Real Madrid .

Ha vinto ovunque è andato. In Inghilterra con il Chelsea, in Francia con il PSG, in Germania con il Bayern Monaco, oltre che, come detto, in Italia con il 'suo' Milan e in Spagna con i 'Blancos' di Madrid. Tanti auguri ad uno degli allenatori più vincenti della storia, da sempre e per sempre tifoso rossonero, anche da parte della redazione di 'PianetaMilan.it'!