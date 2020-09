Tanti auguri a Cristian Zapata: per lui 7 stagioni con la maglia del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cristian Zapata, difensore centrale colombiano, compie oggi 34 anni.

Nato a Padilla, ha trascorso gran parte della sua carriera da calciatore in Italia. Per 7 stagioni Zapata ha vestito anche la maglia del Milan. Arrivato nell’estate 2012, Zapata ha lasciato il Milan un anno fa dopo aver totalizzato 148 presenze in rossonero e 5 gol. Un solo trofeo alzato al cielo con il Diavolo, la Supercoppa italiana vinta a dicembre 2016. Tanti auguri da parte di tutta la nostra redazione.

