Tancredi Palmeri: “Rangnick al Milan sarebbe stato affascinante”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista Tancredi Palmeri è intervenuto in diretta a ‘Tutti Convocati’ su Radio 24. Le sue parole su Ralf Rangnick: “Dalla realtà del Lipsia a quella del Milan cambia tutto e non dimentico che 10 anni fa aveva dovuto lasciare la panchina per problemi di stabilità nervosa e non credo che al Milan tutto sarebbe stato tranquillo. Poi rimane un visionario del calcio. Rangnick è una delle persone che ha imposto lo stile di calcio che va per la maggiore al momento, vederlo al Milan, comunque, sarebbe stato molto affascinante. Se avesse trovato un accordo con Pioli sarebbe stata una base che poteva avere un senso”.

