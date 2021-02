Tacchinardi: “Non è una questione mentale. Il Milan ha finito la benzina”

Tacchinardi sul momento del Milan

Ospite negli studi di “Pressing”, Alessio Tacchinardi ha detto la sua sulla sconfitta del Milan contro lo Spezia di sabato sera: “Io in carriera ho fatto il vecchio Intertoto che di fatto erano i preliminari di Europa League. In quella stagione siamo arrivati a febbraio e marzo senza più benzina nelle gambe perché avevamo iniziato prestissimo a giocare. La sensazione è che anche il Milan abbia finito la benzina, sabato lo Spezia andava tre volte più forte dei rossoneri. Io non penso che sia quindi una questione mentale, non credo che il Milan abbia sottovalutato l’avversario”.

