Svizzera-Italia, si va verso il tutto esaurito per la sfida di stasera | News

Questa sera l'Italia affronterà la Svizzera per la gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar: si va verso il tutto esaurito

Questa sera alle ore 20.45 l'Italia di Roberto Mancini affronterà la Svizzera al 'Saint Jakob Park' di Basilea. La gara sarà valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar datati nel 2022 e le due squadre si giocano il primato del girone C. Stando a quanto riportato dalla stampa svizzera, si va verso il tutto esaurito in quanto sono stati venduti più di 30mila biglietti sui 31mila disponibili. Ci sarà anche una piccola rappresentanza di tifosi italiani. Una situazione che fa pensare a quanto successo pochi mesi fa nella finale di Wembley, con numerosi tifosi inglesi sugli spalti ma che si sono dovuti arrendere dinanzi all'uragano azzurro. Che sia di buon auspicio per questa sera. Accordo Milan-Cska per Castillejo: ecco cosa manca per il via libera