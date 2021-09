Svizzera-Italia, le formazioni ufficiali: Florenzi in tribuna / News

Ecco le formazioni ufficiali di Svizzera-Italia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Panchina per Calabria.

Dopo la brillante vittoria all'Europeo, gli azzurri riprendono il loro cammino e provano a staccare il pass per i prossimi Mondiali in Qatar, con Svizzera-Italia di oggi. L'esordio ha portato solo un pareggio. Il CT Roberto Mancini, contro gli elvetici, non schiera neanche un giocatore rossonero. Alessandro Florenzi, neo giocatore del Milan classe 1991, va in tribuna; panchina per il classe 1996 Davide Calabria. Ecco le formazioni ufficiali.