Svezia, ufficiale: Zlatan Ibrahimovic non raggiungerà la Nazionale | News

Zlatan Ibrahimovic non raggiungerà il ritiro della Nazionale svedese: nonostante l'infortunio, l'attaccante del Milan era stato convocato

Aveva fatto non poco stupore la scelta del Commissario Tecnico della Nazionale svedese, Janne Andersson, di convocare Zlatan Ibrahimovic. Come ben si sa, l'attaccante del Milan è fermo ai box da diversi giorni a causa di un problema al tendine d'Achille, infortunio che non gli ha consentito di giocare diverse partite. Dopo alcune voci, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Ibra non raggiungerà i suoi compagni di Nazionale. Approfitterà della sosta, dunque, per riprendersi totalmente e farsi trovare pronto per i prossimi impegni del Milan. Milan, le top news di oggi: colpo a zero in arrivo? Intanto Pioli e Gasperini hanno parlato in conferenza.