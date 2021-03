Svezia-Georgia 1-0, Ibrahimovic subito decisivo con un assist / News

Zlatan Ibrahimovic decisivo non solo con il Milan, ma anche con la Svezia. L'attaccante protagonista con un assist nell'1-0 finale

Zlatan Ibrahimovic infinito. Come se non bastasse il record di giocatore più anziano della storia della Svezia, ecco che arriva anche il suo pesante contributo contro la Georgia. L'attaccante del Milan ha servito un assist decisivo per l'1-0 definitivo segnato da Claesson. Ibra ha rimediato anche un cartellino gallo al minuto 54' ed è stato sostituito all'allenatore Janne Andersson al minuto 84'. Più che buono il suo ritorno in nazionale dopo quasi cinque anni. Intanto abbiamo intervistato Fabio Capello in esclusiva: ecco le sue dichiarazioni