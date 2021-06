Superlega, settimana decisiva per la resa dei conti

Sarà la settimana chiave per quanto riguarda le sanzioni che la UEFA adotterà nei confronti dei club ancora nella Superlega.

Un progetto ormai morto, ma che sta portando dietro tanti strascichi, quello della Superlega. La questione non è ancora del tutto chiusa, visto che si attendono le decisioni della UEFA nei confronti della Juventus, del Real Madrid e del Barcellona, i tre club ancora all'interno del progetto. O che comunque non hanno fatto passi indietro, come ha fatto invece il Milan. C'è un procedimento disciplinare aperto, ma c'è anche una sentenza del Tribunale di Madrid che tutela le squadre. Difficilmente non ci saranno sanzioni e, anzi, secondo il CorSport arriveranno sicuramente. Si va da quelle monetarie (più o meno pesanti), fino alle squalifiche. In questo caso, i club ricorrerebbero al TAS. La sensazione è che le sanzioni ci saranno, ma difficilmente prevedranno l'esclusione dalla prossima Champions League, anche per questione di tempistiche.