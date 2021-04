SuperLega, Sala: ‘Un errore, la gente può far cambiare le cose’ | News

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso il suo pensiero in merito alla SuperLega, progetto che sembra essere ormai tramontato

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto durante le celebrazioni per la giornata della Liberazione, ha espresso il suo pensiero in merito alla SuperLega. Queste le parole del primo cittadino riportate da 'ANSA'. "Credo che questa faccenda della Superlega, per come è stata presentata e portata avanti, sia stata un grande errore. Da questo punto di vista non ci sono dubbi. Questa vicenda è forse la più eclatante dimostrazione che la gente e l'interesse collettivo possono far cambiare le cose, una volta questo non era nemmeno immaginabile. È chiaro che si devono unire l'interesse collettivo, la capacità della politica di prendere posizione, e parlo di Johnson fino a Draghi, i media e i social media, che a volte per noi politici sono un problema ma che possono svolgere un ruolo virtuoso e molto spesso è così, di diffusione delle idee".