Superlega, Rafael Leao condivide le parole di Ozil sui social | News

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha condiviso su Twitter le parole di Ozil, che si è schierato contro la nascita della Superlega

Il calcio è nella bufera dopo la nascita della Superlega. In tanti si sono schierati contro la nascita di questa nuova competizione. Tra questi evidentemente c'è anche Rafael Leao, attaccante del Milan, che ha condiviso su Twitter le parole su Mesut Ozil. Il centrocampista del Fenerbahçe, si è espresso così: "Davvero difficile da capire per tutti gli appassionati di calcio. I bambini crescono, sognando di vincere la Coppa del mondo e la Champions League, non una Super League. Il divertimento dei grandi tornei è che si disputano solo una o due volte l'anno, non ogni settimana". Intanto Ceferin attacca Gazidis, amministratore delegato del Milan.