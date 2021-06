SuperLega: la Uefa sospende procedimento contro Juve, Barça e Real

La Uefa, attraverso un comunicato ufficiale, ha comunicato la sospensione del procedimento contro Juve, Barça e Real sull'argomento SuperLega

Dopo il polverone derivato dall'annuncio della SuperLega da parte dei 12 club fondatori, Milan compreso, 9 società hanno deciso di fare un passo indietro. Juventus, Barcellona e Real Madrid, invece, hanno comunicato la ferma volontà di non arretrare dopo le minacce da parte della Uefa. Dopo l'apertura di un procedimento disciplinare, ecco arrivare il comunicato ufficiale che ne annuncia la sospensione fino a nuovo avviso. Eccolo nel dettaglio: "A seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare contro FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF per una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione al progetto della cosiddetta “Superlega”, la Commissione di Appello UEFA ha deciso di sospendere il procedimento fino a nuovo avviso". Il Milan ha davvero fatto un'offerta per Giroud? Ecco cosa abbiamo scoperto