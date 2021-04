SuperLega, la UEFA convocherà un comitato esecutivo straordinario

Secondo le ultime indiscrezioni, la UEFA potrebbe prendere delle decisioni molto importanti nei confronti dei club fondatori della SuperLega

Stando a quanto riportato da Sky Sport, nella giornata di venerdì la UEFA convocherà un comitato esecutivo straordinario per prendere una decisione riguardo i club fondatori della SuperLega. I rischi che corrono queste società (Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Chelsea e Arsenal) sono l'esclusione dalla Champions League ed Europa League tutt'ora in corso, oltre che da quelle degli anni successivi. Se dovesse andare così il PSG vincerebbe la coppa dalle grandi orecchie, mentre la Roma si troverebbe automaticamente in finale contro il Villareal. Intanto Ceferin, presidente dell'Uefa, attacca Gazidis. Ecco cosa ha detto.