Superlega, il punto dopo la posizione dell’avvocato della Corte di Giustizia

Ieri è arrivato il parere dell'avvocato della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che boccia la Superlega, ma ancora non sembra finita.

Ieri è arrivata una svolta importante nella storia della Superlega , che aspetta ancora la decisione della sentenza del Tribunale, ma che ieri ha ricevuto un indizio sull'esito. Si è infatti espresso l'avvocato della Corte di Giustizia Europea, che ha decretato non ci sia alcun abuso da parte di UEFA e FIFA , che possono decidere se approvare o meno delle competizioni ufficiali. Di conseguenza, se la Superlega si farà, si farà senza più partecipare a competizioni UEFA o FIFA, nulla di nuovo. Ciò che resta da capire è se le sanzioni valgano anche nei campionati, che non sono competizioni UEFA o FIFA, ma che ne sono dipendenti.

Nel frattempo, nella giornata di oggi c'è stata una colazione tra la Juventus, il Real Madrid e il Barcellona, squadre fondatrici e ancora dentro alla Superlega, che hanno ribadito che la Superlega è viva e vegeta. Inoltre, hanno sottolineato come la UEFA e la FIFA non possano impedire la creazione di tornei terzi. Ricordiamo che il Milan era inizialmente tra le società partecipanti, ma poi si è distaccato.