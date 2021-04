SuperLega, Financial Times: “Amazon, Sky e Fb si contendono i diritti tv”

Secondo il 'Financial Times', Amazon Sky e Facebook daranno vita alla lotta per assicurarsi i diritti televisivi della 'SuperLeague'

Enrico Ianuario

Sono passate quasi 24 ore dall'ufficialità della nascita della 'SuperLeague', il torneo pensato per le squadre europee più forti e prestigiose. Tra queste, come ormai ben si sa, c'è anche il Milan insieme agli altri due club italiani Juventus e Inter. Certo, il fascino di continue partite tra i big del panorama europeo non è in discussione ma, probabilmente, si perde la vera essenza del calcio. Tante le questioni sollevate da quando è arrivata la notizia della nuova competizione, che potrebbe iniziare già nell'agosto 2021. Una su tutte riguarda quello dei diritti televisivi. Il Financial Times, il principale giornale economico-finanziario del Regno Unito, ha svelato quali saranno le aziende che si contenderanno i diritti televisivi della nuova competizione.

"Gli organizzatori della Super League hanno tenuto le prime discussioni con le emittenti riguardo la competizione cercando di assicurarsi accordi con società del calibro di Amazon, Facebook, Disney e Sky, di proprietà di Comcast, che potrebbero aumentare i ricavi annuali sino 4 miliardi di euro all'anno. Questo è circa il doppio dell'importo guadagnato dalla Champions League, la massima competizione annuale per club del continente. La convinzione che tali proiezioni siano realistiche è dovuta al fatto che le 200 nuove partite europee all'anno saranno giocate infrasettimanalmente e presenteranno solo le migliori squadre del mondo che hanno una fanbase globale. I club della Super League cercheranno di continuare a giocare nei loro rispettivi campionati nazionali, ma avrebbero bisogno dell'approvazione di gruppi come la Premier League inglese e la Liga spagnola per farlo. Ma i club della Super League hanno promesso di fornire circa 400 milioni di euro in "sovvenzioni di solidarietà" a squadre e organi di governo in altre competizioni, un grande aumento dei fondi forniti attraverso le attuali competizioni europee e il denaro che sperano possa convincere le autorità calcistiche ad evitare una lunga lotta sul progetto.

Il pagamento iniziale non dovrebbe essere considerato come un "bonus di benvenuto", ma invece è un anticipo sui ricavi futuri che dovrà essere rimborsato se un club sceglie di lasciare la competizione. I 15 membri permanenti della lega saranno congiuntamente proprietari di una società di nuova costituzione in Spagna che condividerà tutti i futuri diritti di media e sponsorizzazione derivati dalla competizione. Anas Laghrari, un banchiere della società di consulenza spagnola Key Capital, è stato nominato segretario generale della Super League. Ha stretti legami con il presidente miliardario del Real Madrid, Florentino Pérez, che è stato nominato presidente della competizione ed è la forza trainante dietro i piani.

Persone informate sull'accordo hanno detto che i prossimi club da cercare come "membri permanenti" sarebbero il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund in Germania e il Paris Saint-Germain in Francia, anche se finora hanno respinto qualsiasi approccio. Altri cinque club saranno invitati a giocare nel campionato a 20 squadre ogni stagione, anche se dovranno qualificarsi per la competizione. Il denaro per lanciare il campionato sarà fornito da JPMorgan Chase, che si è impegnata a sottoscrivere una "sovvenzione infrastrutturale" di 3,25 miliardi di euro che sarà condivisa tra i club come un "bonus di benvenuto" per l'adesione alla competizione. La banca d'affari statunitense ha fornito un accordo di finanziamento del debito ammortizzato in 23 anni e garantito dai futuri diritti di trasmissione della competizione, hanno detto persone a conoscenza dei termini. I club ribelli hanno accettato di pagare 264 milioni di euro all'anno per pagare il debito, una cifra che include il tasso di interesse del 2-3% che il prestito porterà."