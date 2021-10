Superlega, dalla Spagna svelano il contratto: 3 miliardi gestiti in Lussemburgo

Una fonte spagnola ha svelato il contratto della Superlega: una società in Lussemburgo avrebbe dovuto gestire 3 miliardi di euro

Interessante curiosità svelata da 'El Mundo Deportivo' circa il tema Superlega. Secondo il quotidiano spagnolo, i dodici club fondatori avevano raggiunto nei mesi scorsi un accordo per creare una società in Lussemburgo, denominata 'AgentCo'. Questa società avrebbe dovuto gestire un capitale di circa 3 milioni di euro. Il progetto in questione prevedeva anche l'intenzione di creare altre due società, denominate 'SL MediaCo' e 'SL CommercialCo', per la gestione dei diritti audiovisivi e commerciali della competizione. Inoltre nel contratto era stato specificata anche la struttura della competizione che doveva essere molto simile all'attuale Champions League. Era prevista, infatti, una fase a gironi, le fasi ad eliminazioni dirette con le partite che si sarebbero svolte il martedì e il mercoledì, mentre la finale il sabato. Il contratto della Superlega prevedeva diverse clausole, tra queste spiccava il mancato riconoscimento da parte della UEFA e della FIFA.