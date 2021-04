Superlega, comitato esecutivo Uefa: nessuna sanzione per i club coinvolti

La Uefa ha deciso di non prendere provvedimenti nei confronti dei club che hanno fondato la Superlega tra cui il Milan

In questi minuti si sta tenendo a Montreux, in Svizzera, il comitato esecutivo della Uefa. In primo piano diverse decisioni, tra cui eventuali provvedimenti disciplinari per i club fondatori della Superlega. Tra questi, come sappiamo, c'è anche il Milan. Dopo le bordate dei giorni scorsi da parte del presidente Aleksander Ceferin, oggi arrivano dei segnali distensivi.