SuperLega, cambiano anche i trofei: il Milan non ha più 7 Champions

Secondo alcune indiscrezioni, i club fondatori avrebbero deciso di trasformare le loro Champions vinte in SuperLeghe: il Milan ne avrebbe 7

Stando a quanto riportato da 'BeFoot', con la realizzazione della SuperLega Europea cambiano anche i trofei delle squadre partecipanti. Infatti i club fondatori della nuova competizione hanno deciso di trasformare le loro Champions League vinte in SuperLeghe vinte. In tal senso, dunque, il Milan non avrà più in bacheca sette 'coppe dalle grandi orecchie'. Sicuramente ai più romantici del calcio non piacerà per nulla questa decisione. Intanto Ceferin attacca Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan. Ecco cosa ha detto.