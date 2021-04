Superlega, Abramovic (pres. Chelsea): “Abbiamo ascoltato i tifosi”

Il presidente del Chelsea è rimasto sorpreso dalla reazione contro la Superlega da parte dei tifosi. Ecco le parole di Abramovic.

Un progetto durato 48 ore, quello della Superlega. La nuova competizione, a cui avrebbe partecipato anche il Milan, si è sciolta come neve al sole, con tutti i club che hanno lasciato il gruppo uno a uno. A dare il via il Manchester City, poi tutti gli altri club inglesi. Tra questi c'era anche il Chelsea, di Roman Abramovic, che secondo quanto riporta il Sun è rimasto abbastanza shockato dalla reazione dei tifosi dopo l'annuncio della Superlega. Decisivo pare sia stata la protesta fuori da Stamford Bridge, poco prima del match. Per questo il presidente Bruce Buck ha invitato il proprietario russo a fare marcia indietro. Anche se, come noto, sembra che la UEFA abbia fatto offerte importanti agli inglesi per lasciare. In ogni caso, Abramovic conferma: "Avendo parlato a lungo con tifosi e azionisti e considerato che abbiamo sempre lavorato con la comunità non faremo nulla che vada contro di loro. Li abbiamo ascoltati".