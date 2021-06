Superlega – A22 al lavoro per cancellare l’accordo tra la UEFA e i 9 club

Secondo il NYT, la A22 ha presentato una nuova mozione chiedendo di cancellare l'accordo firmato dalla UEFA con i 9 club della Superlega

Stando a quanto riportato dal 'New York Times', la A22, società che c'è dietro alla Superlega, ha presentato una nuova mozione presso il Tribunale di Madrid. L'intenzione sarebbe quella di chiedere di cancellare l'accordo firmato dalla UEFA con i 9 club 'ribelli' dopo che si sono ritirati dal progetto. In pratica, la mozione permetterebbe a queste società di non pagare le multe comminate dall'UEFA al momento dell'accordo e di svincolarsi dalle sanzioni. Tra i club coinvolti c'è anche il Milan. Ecco cosa rischiano i rossoneri e le altre squadre.