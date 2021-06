Superlega, 6 mesi di tempo per trovare una soluzione tra UEFA e i ‘ribelli’

Secondo le ultime indiscrezioni, la UEFA e i club fondatori della Superlega hanno sei mesi di tempo per trovare una soluzione definitiva

Novità riguardo il tema Superlega. Secondo 'TuttoSport', la UEFA e i club ribelli, ovvero Real Madrid, Barcellona e Juventus, avranno sei mesi di tempo per dialogare e trovare una soluzione definitiva. Negli ultimi giorni si è detto che al momento proprio la UEFA non potrà prendere provvedimenti nei confronti delle tre società, ma se non si dovesse arrivare ad una conclusione allora sarà compito della Corte Europea prendere delle decisioni in merito. Intanto ecco tutte le novità della giornata sul calciomercato del Milan.