Supercoppa Milan-Inter, il pallone in asta per gli appasionati

Socios.com e Lega Serie A offrono ai possessori di Fan Token di AC Milan e Inter Milan su Socios.com la possibilità di vincere i palloni

(fonte: legaseriea.it) - • Socios.com e Lega Serie A offrono ai possessori di Fan Token di AC Milan e Inter Milan su Socios.com la possibilità di vincere i palloni da gol della EA Sports Supercup, verificati grazie al nuovo servizio di autenticazione digitale Gameused.com alimentato da blockchain di Chiliz.

• I palloni faranno parte del lancio di Socios Collectibles, la casa degli oggetti da collezione autenticati tramite blockchain su Socios.com, alimentata da Gameused.com.

• I palloni saranno raccolti durante la partita, la loro autenticità sarà verificata su Gameused.com e saranno integrati con un chip NFC che consentirà al proprietario del pallone di guardare il gol in qualsiasi momento utilizzando il proprio smartphone.

La finale di EA Sports Supercup sarà l’occasione per una speciale opportunità per i possessori di Fan Token di Milan e Inter, grazie all’iniziativa ideata da Socios.com, in collaborazione con la Lega Serie A.

Non appena verrà segnato un gol, il pallone verrà preso dall`arbitro che lo consegnerà a un rappresentante della Lega Serie A che lo sigillerà, annoterà il minuto del gol e il marcatore e lo collocherà in una teca con il marchio Socios.com. Questo momento sarà ripreso dalle telecamere, prima che il pallone, venga inviato alla sede centrale di Chiliz, dove sarà verificato dal team di Gameused.com e integrato con un chip NFC.

Gameused.com verifica i cimeli sportivi attraverso la Chiliz Blockchain e utilizza chip NFC (near-field communication) incorporati, consentendo a tifosi e collezionisti di autenticare immediatamente i cimeli utilizzando i propri smartphone. Ciò significa che il proprietario del pallone potrà guardare il gol vero e proprio quando vuole.

I cimeli saranno riscattabili esclusivamente dai possessori di Fan Token dell`Inter e del Milan su Socios.com e faranno parte di Socios Collectibles, il nuovo hub per gli oggetti da collezione reali verificati tramite blockchain sull`app, gestito da Gameused.com.

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha dichiarato: "Ancora una volta andiamo incontro ai desideri dei tifosi, dando loro la possibilità di ottenere oggetti unici e da collezione per far sì che si sentano sempre più a contatto con l’evento sportivo sul campo. Grazie a questa iniziativa saremo la prima Lega, attraverso la partnership con Socios.com, a permettere agli appassionati di possedere l’oggetto iconico per eccellenza di una partita, il pallone di un gol. Non si tratta solo della valorizzazione delle prodotto Lega Serie A, ma anche di rendere tangibili le emozioni uniche che il calcio sa regalare ai tifosi di tutto il mondo”.

Alexandre Dreyfus, CEO di Socios.com e Chiliz, ha detto: "La finale EA Sports Supercup sarà un`occasione spettacolare e l`opportunità perfetta per mostrare i molti modi in cui la tecnologia blockchain di Chiliz sta contribuendo a dare più valore ai tifosi e alle squadre. Siamo lieti di collaborare con la Lega Serie A per questa iniziativa unica nel suo genere e non vediamo l`ora di offrire ai possessori di Fan Token la possibilità di ottenere i palloni da gol della partita, dotati di tecnologia chip NFC che consentirà al proprietario di rivedere il gol ogni volta che lo desidera utilizzando il proprio smartphone. Gameused.com porta più autenticità, emozioni e contenuti nel mercato globale dei cimeli sportivi. Non vediamo l`ora di eseguire molte altre attivazioni con i nostri partner in futuro, aggiungendo ulteriore valore alla nostra collezione di merchandising sportivo reale verificato tramite blockchain per i fan su Socios Collectibles".

Socios.com è una comunità leader nel coinvolgimento dei tifosi, dove i fan di tutto il mondo possono connettersi con le squadre che seguono attraverso i Fan Token. Più di 180 grandi organizzazioni sportive hanno adottato l`applicazione Socios.com, con i fan che utilizzano i Fan Token per votare nei sondaggi, giocare, mostrare il loro sostegno e guadagnare premi, tra cui biglietti VIP, oggetti da collezione digitali, oggetti da collezione reali ed esperienze indimenticabili.