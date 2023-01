Supercoppa Milan-Inter, ecco alcune curiosità sul derby

Alcune statistiche sulla sfida tra Milan e Inter al King Fahd International Stadium di Riyadh per la Supercoppa

Emiliano Guadagnoli

(fonte: acmilan.com) - Milan e Inter sono a Riyadh per affrontarsi nella Finale di Supercoppa Italiana. Un appuntamento importante, che mette in palio un trofeo ambito da entrambe le squadre, storicamente molto vincenti in questa competizione. In vista del fischio d'inizio di mercoledì alle 20.00, ecco alcune curiosità sulla sfida e sulla competizione:

LA SUPERCOPPA ITALIANA

A Riyadh si gioca la 35ª edizione della Supercoppa Italiana: la squadra detentrice dello Scudetto ha alzato il trofeo nel 71% delle occasioni finora (24 su 34). Per i rossoneri si tratta della 12ª partecipazione a questa competizione, meno solamente della Juventus (17) e una in più rispetto all'Inter. La Juventus guida anche la classifica delle squadre più titolate in Supercoppa: 9 successi, davanti ai 7 del Milan e ai 6 dell'Inter. Il Milan ha giocato l'ultima Finale di Supercoppa Italiana nel gennaio 2019, persa 0-1 dalla Juventus con il gol di Cristiano Ronaldo, mentre i nerazzurri hanno vinto l'ultima edizione, 2-1 ai supplementari contro la Juventus a San Siro.

UN MERCOLEDÌ DI GENNAIO

Questa sarà soltanto la terza Finale in cui Milan e Inter si affrontano, dopo quella in Coppa Italia nel 1977 e quella in Supercoppa Italiana nel 2011; i rossoneri hanno vinto le due precedenti nei 90 minuti, segnando esattamente due reti in entrambe. La Finale di Supercoppa vede Milan e Inter affrontarsi per la 19ª volta nel mese di gennaio: un parziale in cui i nerazzurri sono avvantaggiati, avendo perso soltanto una delle ultime otto sfide giocate contro i rossoneri in questo mese. Il mercoledì, però, è tradizionalmente un giorno a noi favorevole negli scontri diretti: negli ultimi 20 anni sono 4 i precedenti a metà settimana e il Milan è imbattuto, tra Champions League (2003 e 2005), Coppa Italia (2007) e Serie A (2018).

IL MOMENTO ATTUALE

Il Milan non ha trovato il successo nelle ultime tre partite giocate tra tutte le competizioni e, nella gestione Pioli, solo nel febbraio 2021 la striscia è arrivata a quattro (tra cui un Derby). L'Inter è invece imbattuta da sei partite (ultima sconfitta il 6 novembre contro la Juventus) ma lontano da San Siro ha subito almeno due gol in tutte le ultime sei gare. Nell'ultima giornata di Serie A: il gol di Davide Calabria a Lecce ha portato a 17 i giocatori rossoneri in gol nella stagione in corso, mentre quello di Lautaro Martínez ha fatto salire a 8 le reti nerazzurre nei primi quarti d'ora di gioco della stagione (7 per il Milan). Entrambe le squadre fanno dei recuperi offensivi un proprio punto di forza: l'Inter è la squadra che ne ha effettuati di più (160) nel campionato in corso mentre il Milan quella che na ricavato più reti (5).

I ROSSONERI, L'INTER E LE FINALI

Divock Origi è un giocatore abituato a questo genere di partite: il belga potrebbe disputare la sua 8ª finale in tutte le competizioni nei maggiori cinque campionati europei, nella Finale di Champions League giocata con la maglia del Liverpool contro il Tottenham ha pure trovato il gol. Davide Calabria e Tiémoué Bakayoko sono gli unici rossoneri reduci dalla Supercoppa Italiana del 2019. Olivier Giroud ha preso parte a quattro reti nelle quattro sfide disputate contro l'Inter tra tutte le competizioni: tre gol e un assist, inclusa una doppietta, in Serie A, il 5 febbraio 2022. Edin Džeko ha segnato sei gol contro il Milan, tutti in Serie A, e tre dei quali di testa. Sia Olivier (36 anni, 110 giorni) che Edin (36 anni, 307 giorni), dovessero segnare in questa Finale, supererebbero il record di Cristiano Ronaldo (35 anni, 350 giorni contro il Napoli nel 2021) come marcatore più anziano nella storia della Supercoppa Italiana. Supercoppa, il confronto economico tra Milan e Inter: i numeri >>>