Supercoppa Italiana, la Lega precisa: resta in programma il 12 gennaio

Dopo le richieste di Inter e Juventus per un rinvio, la Lega ha risposto che la Supercoppa Italiana resta programmata alla data attuale.

Nelle ultime ore si è parlato molto della possibilità che la Supercoppa Italiana, in programma il 12 gennaio, potesse essere rinviata. Inter e Juventus sembravano convinte di poter posporre il match a causa delle nuove restrizioni sugli accessi allo stadio causati dal Coronavirus e vista la situazione nuovamente complicata. Ha risposto direttamente la Lega Serie A con una nota in cui nega la possibilità, almeno per il momento: "A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore la Lega Serie A conferma che la gara di Supercoppa Frecciarossa resta in programma al 12 gennaio 2022, salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio di Lega".