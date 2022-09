Supercoppa, non solo l’Arabia: anche Ungheria ed Emirati interessati

Nella giornata di ieri vi abbiamo già ragguagliato circa modalità e offerte economiche provenienti dall'Arabia Saudita per ospitare le prossime edizioni della Supercoppa Italiana (6 anni, 23 mln di euro a stagione e final four). Stando però a quanto rivela oggi Tuttosport, in corsa ci sarebbero anche Ungheria ed Emirati Arabi: paesi che confermerebbero la Final Four ma davanti ad un accordo economico di minor entità (20 mln) e minor durata. Leggi qui le TOP NEWS di giornata>>>